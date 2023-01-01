ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ Больше отзывов о компании В этом магазине купила прелестное платье в горошек, на подарок сестре, на день рождения. Но платье другое брендовое, понравилось больше)) Валерия Антипова Доброе утро. Забыла написать совсем. Платье шикарное. От кружев я вообще в восторге. Очень нежное! Мария Село отлично! Немного свободное, но мне так нравится. Очень приятное к телу. Ношу с удовольствием. Скинула подругам ссылочку. Фото товара, не мое, для общего понимания. Татьяна

МАГАЗИН «САМАЯ МОДНАЯ» — УДОБНО, МОДНО И С ГАРАНТИЕЙ

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Что делать, если после получения вы примерили вещь, а она не подошла по размеру или попросту не идёт вам? Пишите нашим менеджерам, и вместе вы сможете выбрать, поменять размер, заказать другую модель или вернуть деньги за покупку. Мы всегда идём навстречу нашим клиентам и стараемся решить любые возникшие ситуации максимально быстро, чтобы вы остались довольны и снова вернулись в наш каталог качественной и модной женской одежды.